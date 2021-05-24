 سفير فلسطين بالقاهرة: مصر الدولة الوحيدة التي كانت تبادر لوقف العدوان - بوابة الشروق
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سفير فلسطين بالقاهرة: مصر الدولة الوحيدة التي كانت تبادر لوقف العدوان


نشر في: الإثنين 24 مايو 2021 - 2:34 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 مايو 2021 - 2:34 ص

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إن مصر قدمت ومازالت تقدم الكثير للشعب الفلسطيني وهي الدولة الوحيدة التي كانت تبادر لوقف العدوان على فلسطين.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد »، مساء الأحد، الرئيس الفلسطيني أكد أن مصر شريك في صناعة وإتخاذ القرار الفلسطيني
وذكر أن إسرائيل رفضت وقف العدوان لأسباب سياسية وداخلية ولكن رسالة مصر كانت واضحة للشعب الفلسطيني وهي «أنتم لستم وحدكم»، مضيفًا أن الدبلوماسية المصرية والأردنية والتونسية تمكنت من بناء جبهة دولية لإدانة العدوان وفشل مجلس الأمن في وقف العدوان.
وأكد أن ما جرى في حي الشيخ جراح والقدس كان شرارة إشعال المنطقة وهو ما يؤكد أن البداية في القدس والحل يجب أن يكون من القدس وهذا لا ينكر أن ما حدث في غزة جريمة حرب متكملة الأركان.
وأوضح أن حصيلة العدوان 248 شهيدًا نصفهم من الأطفال والسيدات و1700 جريح، متقدمًا بالشكر للرئيس السيسي ووزيرة الصحة على على فتح المستشفيات للمصابين بعد أن استهدفت إسرائيل منازل مدنية ولم تكن مخازن أسلحة .

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