مستشار السيسي: ندرس حاليًا مدى الاحتياج لجرعة ثالثة من لقاحات كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية أن الحاجة إلى جرعة ثالثة ستسري على كافة لقاحات كورونا.

وقال تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "on e"، مساء الأحد، إن مدة الحصانة والتأثير الإيجابي التي يكونها لقاح كورونا تصل إلى نحو ستة أشهر.

وأضاف أن هذا الأمر لا يخص لقاح سينوفارم وحده، لكن بدأ الحديث في الولايات المتحدة بأن من حصل على الجرعة الثانية من لقاح فايزر قد يكون في حاجة إلى جرعة ثالثة بعد ستة أشهر.

وأشار إلى أن الجرعة الثالثة تكون جرعة مزودة ومنشطة تساهم في زيادة الأجسام المناعية في الجسم، لافتًا إلى أنه قد تكون هناك حاجة للحصول على جرعة ثالثة في ظل الانتشار المتواصل للفيروس بالإضافة إلى التحورات الجديدة.

وأفاد تاج الدين بأن مصر قد تكون في حاجة إلى منح المواطنين جرعة ثالثة، لافتًا إلى إجراء دراسة في الوقت الراهن تفيد بمدى احتياج الشخص للحصول على هذه الجرعة بعد مرور ستة أشهر على حصوله على الجرعة الثانية.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت قبل أيام، فتح الباب لتلقي جرعة داعمة إضافية من لقاح سينوفارم للأشخاص الحاصلين على اللقاح سابقًا، والذين أكملوا أكثر من ستة أشهر على الجرعة الثانية على أن تكون الأولوية لكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.