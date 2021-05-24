قال أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، بعد نجاحه في قيادة الفريق للتأهل لدوري الأبطال، إنه يرى نفسه "مستمرا" على رأس الإدارة الفنية لـ"البيانكونيري" لسنوات عديدة.

وأكد بيرلو، في تصريحات لشبكة (سكاي سبورت)، اليوم الأحد، عقب الفوز على بولونيا (1-4) في الجولة الأخيرة للكالتشيو "أعتقد أنني قمت بعملي تماما، وبنسبة 100%".

وتابع "حاولت تقديم أفضل ما لدي.. أضفت كأسين لدولاب بطولاتنا (كأس السوبر وكأس إيطاليا)، والتأهل لدوري الأبطال المقبل يعد دفعة قوية".

وبسؤاله حول مستقبله، أجاب بيرلو: "بالطبع أرى نفسي جالسا على مقعد المدير الفني ليوفنتوس، لقد بدأت مسيرة وأتطلع لاستكمالها.. يتبقى عام في عقدي، وأريد البقاء لسنوات كثيرة".

وشاهد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، انتصار فريقه الكبير من على مقاعد البدلاء، ولم يشارك في اللقاء.

وقال بيرلو في هذا الصدد "نعم (هناك يوفنتوس دون كريستيانو).. كريستيانو غاب هذا الموسم عن الفريق بسبب فيروس كورونا، ولأسباب أخرى".

وأردف "نمتلك فريقا تنافسيا.. اليوم لم يشارك، وشارك موراتا، وهو لاعب دولي مع إسبانيا.. لا توجد مشكلة، يلعب دائما من يعطيني ضمانات أكثر".