رئيس جامعة طنطا عن مناشدة طلاب كلية الصيدلة بحذف أجزاء من المنهج: أمر مستحيل وغريب

قال الدكتور محمود أحمد زكي، رئيس جامعة طنطا، إن المجلس الأعلى للجامعات نجح في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى صدور جميع القرارت الخاصة بالعملية التعليمية وبإجراء الامتحانات من المجلس بشكل مؤسسي يضمن عدم وضع كل جامعة جدول دراسي مختلف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الأحد، أنه كان هناك حرصًا على استمرار العملية التعليمية حفاظًا على الطلاب وعدم تأخرهم في الدراسة، ذاكرًا أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تمت بهدوء كامل بالجامعة.

وذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكلية الصيدلة مدتها شهر كامل، وهذا ما كان معمولًا به مسبقًا، معلقًا على مطالبات بعض طلاب صيدلية بحذف أجزاء من المنهج أنها «مستحيلة وغريبة».

وأعرب عن استغرابه من مناشدة طلاب صيدلة طنطا بحذف أجزاء من المنهج من خلال الحملة التي قادوها على مواقع التواصل الاجتماعي، متابعًا: «إزاي أطلع طبيب ولا مهندس وملا محامي وجزء من المنهج مخدوش».

ولفت إلى أن الجامعة تضم 14 كلية لم تثير مثل هذا النوع من المشكلات التي أثارتها كلية الصيدلة، مشيرًا إلى لجوء البعض منهم إلى فكرة الابتزاز العاطفي من خلال إلغاء أجزاء من المنهج.

وأوضح أنه أعطى تعليمات بمراعاة الظروف التي يمر بها الطلاب من انتشار جائحة كورونا والتعامل برفق معهم خلال الامتحانات وخلال التصحيح، مؤكدًا تواصله مع أساتذة كلية الصيدلة وتأكيدهم أنه سيتم استكمال المناهج.

ودشن عدد من طلاب كلية الصيدلة جامعة طنطا قبل ساعات، هاشتاج عبر تويتر يطالبون فيه بتعديل جدول الامتحانات أو حذف أجزاء من المناهج.

