 بعثة الأهلي تصل الدوحة استعدادا لمواجهة نهضة بركان - بوابة الشروق
الإثنين 24 مايو 2021 11:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟
النتـائـج تصويت

بعثة الأهلي تصل الدوحة استعدادا لمواجهة نهضة بركان

الشروق
نشر في: الإثنين 24 مايو 2021 - 11:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 مايو 2021 - 11:18 ص

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وصلت إلى مطار الدوحة استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل على كأس السوبر الإفريقية.

وقطعت طائرة الأهلي المسافة من مطار جوهانسبرج إلى أسوان في 7 ساعات، وظلت بالمطار ساعة ترانزيت للتزود بالوقود، قبل معاودة الطيران من جديد والوصول إلى مطار الدوحة في رحلة استغرقت 3 ساعات.

ويبحث الأهلي عن الفوز بكأس السوبر وإضافة لقب إفريقي جديد في مواجهة نهضة بركان بقطر.

وحسم الأهلي تأهله إلى دور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا بالتعادل الإيجابي مع صن داونز على استاد لوكاس موريبي، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، فيما كان الفريق قد حقق الفوز بهدفين دون رد في جولة الذهاب بالقاهرة.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في نصف نهائي دوري الأبطال.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك