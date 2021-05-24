باكستان تنتج لقاح مضاد لكورونا محليا بمعاونة شركة كانسيو الصينية

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أعلن المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للخدمات الصحية الدكتور فيصل سلطان أن باكستان نجحت للمرة الأولى على الإطلاق في إنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد محليا بمساعدة شركة "كانسينو بيولوجيكس" الصينية.

وهنأ الدكتور سلطان، في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي أوردتها قناة (جيونيوز) الباكستانية اليوم الاثنين، المعهد الوطني الباكستاني للصحة لانتاجه اللقاح بنجاح، مضيفا أن الخطوة ستعزز إمداد البلاد من اللقاحات.

كما أشار المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني إلى أن اللقاح المنتج، الذي يسمى (باكفاك)، قد اجتاز الاختبارات والفحوصات الصارمة لمراقبة الجودة الداخلية.

تجدر الإشارة إلى أن مسؤولي المعهد الوطني الباكستاني للصحة قد صرحوا في أبريل الماضي، بأنهم سيبدأون في الانتاج المحلي للقاح (كانسينوبايو) المضاد لفيروس كورونا في شهر مايو.

ووفقا لمسؤول بالمعهد، فإن المادة الخام للقاح وصلت إلى باكستان في أوائل الشهر الجاري بعدها بدأت عملية انتاج اللقاح على الفور.