الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا وتسجيل 18 حالة وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الإثنين، عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 18 إصابة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90991 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة – في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج الـ 18 جاءت بواقع 3 حالات في كل من شنجهاي وقوانغدونغ وسيتشوان وحالتين في شنشي وحالة واحدة في كل من تيانجين ومنطقة منغوليا الداخلية وهيلونغجيانغ وجيانغسو وفوجيان وهونان وقانسو، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 5970 حالة غادر منها 5676 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 8 أشخاص غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين 86030 شخصا، وأنه تم أمس تسجيل 22 حالة جديدة بدون أعراض 18 منها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 388 حالة، 363 منها وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11832 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 210 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 50 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 4322 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 23 حالة وفاة، فيما غادر المستشفيات 11553 مريضا في هونج كونج، و49 مريضا في ماكاو، و 1133 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

م م ر