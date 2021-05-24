محمد صادق يعود إلى تدريبات الإسماعيلي بعد تعافيه من كورونا

عاد محمد صادق لاعب وسط النادي الإسماعيلي، إلى تدريبات فريقه الجماعية مساء الأحد، و ذلك استعدادًا لمواجهة فريق مصر المقاصة غد الاثنين في الجولة الرابعة و العشرون من الدوري المصري.

وتغيب صادق عن قائمة الدراويش خلال مواجهة المقاولون العرب الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، قبل أن يخضع لمسحة جديدة خلال الساعات الماضية و التي جاءت نتيجتها سلبية، ليتمكن من العودة من جديد.

وشارك اللاعب في المران الختامي للفريق الذي أقيم منذ دقائق قليلة على ستاد النادي الاسماعيلي الرئيسي، و هو الملعب الذي يستضيف مواجهة الغد في تمام الساعة السابعة مساءًا.

ويعتبر صادق من هدافي النادي الاسماعيلي في دوري هذا الموسم بتسجيله ثلاث أهداف، افتتحها في شباك الإنتاج الحربي في الجولة الثانية من عمر المسابقة.

ثم هدفه الرائع في شباك أسوان في الجولة الخامسة قبل أن يسجل هدفه الثالث في شباك نادي الجونة في الجولة الواحدة و العشرون و الذي أعطى به الثلاث نقاط للدراويش.