وزير الري: مصر قدمت دراسة لإنشاء سد إثيوبي في 2008

كشف الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن مصر أرسلت للبنك الدولي دراسات لإنشاء أول سد على النيل الازرق في إثيوبيا عام 2008.

وقال خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "on e"، مساء الأحد، إن إثيوبيا أعلنت في 2011 إنشاء السد الحالي بشكل مفاجئ في وقت كان فيه البنك الدولي يجري دراسةً لإنشاء سد آخر.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع إثيوبيا على تشكيل لجنة لدراسات سيناريوهات التشغيل، وكان المتفق عليه أن تعقد عشرة اجتماعات لكن أديس أبابا أوقفت عمل اللجنة بعد الاجتماع الثالث.

وأشار الوزير إلى أن الجانب الإثيوبي عمل على إفشال التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة ويراعي مصالح الجميع، لافتًا إلى أن المفاوضات استمرت عامًا كاملا تحت مظلة الاتحاد الإفريقي لكن دون التوصل إلى أي نتائج.