سقوط صاروخ بالقرب من قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق

أعلن متحدث باسم التحالف الأمريكي، سقوط صاروخ بالقرب من قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية غربي العراق اليوم الاثنين، دون وقوع إصابات، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.