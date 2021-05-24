سقوط صاروخ بالقرب من قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق

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أعلن متحدث باسم التحالف الأمريكي، سقوط صاروخ بالقرب من قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية غربي العراق اليوم الاثنين، دون وقوع إصابات، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.