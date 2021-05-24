الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا ونشاط الرياح بمعظم الأنحاء اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين، طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحرى، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، على أن يكون لطيف ليلا على معظم الأنحاء، معتدل على جنوب سيناء.

وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي، أن فرص سقوط الأمطار منعدمة على الأنحاء كافة، مع نشاط حركة الرياح على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، فتسجل على القاهرة 33 درجة للعظمى و18 للصغرى، والوجه البحري 33 درجة للعظمى و18 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 27 درجة للعظمى 18 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية 28 للعظمى 19 للصغرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى و26 للصغرى، وشمال الصعيد 33 للعظمى و20 درجة للصغرى، وجنوب الصعيد 37 للعظمى و23 للصغرى.