وصول 350 متسلقا إلى قمة إفرست في 2021 بالرغم من المخاوف من كورونا

سجل جبل إفرست وصول نحو 350 متسلقا بنجاح إلى قمته منذ بداية عام 2021، حسبما قال مسؤولون، حتى بالرغم من إعلان بعض المتسلقين أنهم ألغوا رحلاتهم الاستكشافية بسبب مخاوف إزاء السلامة تتعلق بفيروس كورونا.



وقالت ميرا أشاريا، رئيسة إدارة السياحة، إن المتسلقين الباقين سيتعين عليهم انتظار الفرصة التالية من الطقس الملائم، الثالثة هذا الموسم، والمتوقعة في نهاية مايو.



وصرحت أشاريا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الإثنين بالقول: "يُظهر تقديرنا الأولي أنه كانت هناك أكثر من 350 محاولة ناجحة للوصول إلى القمة. ولن يُعرف السجل الفعلي إلا بعد استخلاص كامل للمعلومات".



وعلى الرغم من أن المسؤولين النيباليين يواصلون رفض التقارير الإعلامية حول انتشار فيروس كورونا في معسكر قاعدة إفرست، فقد ألغى بعض المتسلقين رحلة هذا العام بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.



وقال لوكاس فورتنباخ، من شركة فورتنباخ أدفنتشرز في النمسا إنه تم إلغاء الرحلة التي تنظمها الشركة بعد إصابة اثنين من المشاركين بالفيروس.



وقال فورتنباخ لوكالة الأنباء الألمانية: "ألغينا الرحلة لأن وضع كوفيد في معسكر القاعدة خارج عن السيطرة، كل المجموعات بينها حالات كوفيد. بعضها كثير بالفعل. ومعظمها لا يخضع للفحوص أو يتوقف عن الخضوع لها".



وقالت أشاريا إنه لم يقم أي من الجهات المنظمة بإبلاغ الإدارة رسميا بإلغاء الرحلة.