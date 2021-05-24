الأردن يرسل شحنة ثانية من الأدوية والمستلزمات الطبية لمساندة الشعب الفلسطيني

سلمت الهيئة الخيرية الأردنية ، شحنة ثانية من المساعدات الطبية لفلسطين، بقيمة مليون و500 ألف دولار؛ وذلك انطلاقًا من دورها الوطني والمستمر بمؤازرة الشعب الفلسطيني.

وذكرت الهيئة الأردنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الاثنين- أن الشحنة الثانية تتضمن أدوية متنوعة وضرورية لاستخدامات الحالات الطارئة، كالعمليات الجراحية والتخدير، إضافة إلى المضادات الحيوية، وذلك بهدف التخفيف من عبء الأزمة وإنقاذ الأرواح، موضحة أن هذه الشحنة ضمن قوافل المساعدات العاجلة التي تسيّرها الهيئة الى الشعب الفلسطيني بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية.