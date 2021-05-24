رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تبدأ مباحثات في صربيا والجبل الأسود

بدأت آن ليندي وزيرة خارجية السويد، ورئيسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، اليوم الاثنين، زيارة إلى صربيا تستمر يومين يعقبها زيارة أخرى، غدًا الثلاثاء، إلى دولة الجبل الأسود تستمر يومين أيضًا.

وذكر بيان لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، اليوم، من مقرها في فيينا، أن زيارة الوزيرة سوف تركز على الجوانب الأساسية لعمل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي والدعم الذي قدمته بعثات المنظمة لتنمية الدول الأعضاء فيما يتعلق بالأمن الإقليمي والحريات الأساسية وسيادة القانون والمساواة وتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن و دعم أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأشار البيان إلى أن الزيارة سوف تؤكد أهمية الحكم الرشيد ومكافحة الفساد والتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية، لافتًا إلى أنه في صربيا سوف تلتقي ليندي مع الرئيس ألكسندر فوتشيتش ورئيسة الوزراء آنا برنابيتش ووزير الشئون الخارجية نيكولا سيلاكوفيتش وإيفيكا داتشيتش رئيسة الجمعية الوطنية.

وأضاف البيان أنه مقرر كذلك أن تلتقي ليندي، في الجبل الأسود، بالرئيس ميلو دوكانوفيتش ورئيس الوزراء زدرافكو كريفوكابيتش ونائب رئيس الوزراء دريتان أبازوفيتش ووزير الخارجية جوري رادولوفيتش ورئيس البرلمان أليكسا بيتشيتش.