رئيس صحة البرلمان: مصر لم تسجل أي حالات فطر أسود أو سلالة كورونا الهندية

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أنه لم يثبت معمليًّا حتى الآن ظهور حالات فطر أسود أو سلالة كورونا الهندية في مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إن الفطريات تصيب الجسم حال ضعف المناعة، لا سيما مع الإصابة بالتهابات فيروسية واستخدام المضادات الحيوية.

وأضاف: "الفطر الأسود متواجد منذ أكثر من 20 عامًا، ويظهر لدى الأشخاص الذين يعانون من مناعة ضيعفة وهذا يحدث في العالم كله وليس فقط في مصر".

يُشار إلى أن الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا أكد في وقت سابق، أنه شخَّص حالتين بهذا المرض، وقد أصيبت الحالتان بسبب وضع صحي مرتبط بمثبطات مناعة.

وكثر الحديث عن الفطر الأسود في أعقاب وفاة الفنان القدير سمير غانم، والذي كشف شقيقه أنه توفي بمرض الفطر الأسود، والذي أصيب به في أعقاب تعافيه من فيروس كورونا.

