كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن الخطأ الذي وقعت فيه، وأدّى إلى اختراق حسابها على واتساب من قبل "هاكر".

وقالت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة "on e"، مساء الأحد، إنها تلقت رسالة مفادها إذا ما تضغط على الرابط فإن حسابها سيتم حذفه، موضحةً أنها ضغطت على الرابط فتمت سرقته في ثانية واحدة، حسب تعبيرها.

ونصحت لميس، المتابعين بعدم الوقوع في هذا الخطأ، كاشفةً أن مخترق الحساب الذي وصفته بـ"السارق" بعث لأصدقائها رسائل ترحيب وطلب منهم تحويل رصيد بمبالغ 100 و200 و300 جنيه.

وأضافت: "زمايلي عارفين إني خط مش كارت، وإزاي هتطلب رصيد.. لقيت كتير بيكلموني وعرفت باللي حصل".

وتابعت: "حرامية الواتساب شغالين جامد جدًا، مش عارفة عاوزين إيه من تليفوني.. الغريبة إنه بعت رسائل مساء الخير وإزيك للناس، مش معقولة كده".

