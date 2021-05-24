شركة أول نيبون أيروايز اليابانية تبدأ اختبار تطبيق إلكتروني يتعلق بفيروس كورونا في مطار طوكيو

بدأت شركة الطيران اليابانية أول نيبون أيروايز، اليوم الاثنين، اختبارا لتطبيق إلكتروني طوره الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" يعرض نتائج فحوص كوفيد-19 وشهادات التطعيم الخاصة بالمسافر قبل صعوده إلى الطائرة، في إطار الجهود الرامية إلى إنعاش صناعة الطيران العالمية التي تعرضت لكارثة غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا.

وأشارت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إلى أن أول نيبون أيروايز ستختبر التطبيق على رحلاتها بين طوكيو وهونولولو ونيويورك حتى يوم 6 يونيو المقبل.

ويكشف التطبيق الذي يستخدم مع أجهزة الهاتف المحمول عن نتيجة اختبار الكشف عن الفيروس لدى المسافر والذي يعتبر شرطا حاليا لدخول أغلب دول العالم وكذلك يكشف ما إذا كان الراكب قد حصل على تطعيم ضد الفيروس أو لا.

وقال مسافر يبلع من العمر 52 عاما وخضع للاختبار في مطار هانيدا بطوكيو إنه مريح للغاية لأن الأمر لم يحتاج إلى أكثر من تقديم هاتفه المحمول للمسؤولين.

وقالت 32 شركة طيران إنها ستشارك في الاختبارات، بحسب شركة أول نيبون أيروايز التي اختبرت بالفعل تطبيقا مماثلا طوره المنتدى الاقتصادي العالمي باسم "كومن باس" في مارس الماضي.

تأتي هذه الاختبارات في الوقت الذي تعتزم فيه اليابان تطبيق ما يسمى "جوازات سفر التطعيم" لتسهيل حركة المسافرين الذين حصلوا على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا المستجد.