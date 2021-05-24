قائد الجيش اللبناني يتوجه إلى فرنسا لبحث تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

توجه قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، إلى فرنسا تلبية لدعوة من رئيس هيئة أركان الجيش الفرنسي الجنرال فرنسوا لو كوينتر؛ لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين جيشي البلدين.

وذكر الجيش اللبناني – في بيان له اليوم الاثنين – أن الزيارة التي يقوم بها العماد جوزاف عون، تعكس رغبة فرنسا بالوقوف إلى جانب القوات المسلحة اللبنانية، واستجابة للاحتياجات التي أعلن عنها مؤخرا قائد الجيش.

وأجرى رئيس هيئة أركان الجيش الفرنسي الجنرال فرنسوا لو كوينتر، زيارتين إلى لبنان في غضون شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، جرى خلالهما توقيع مذكرة تفاهم تستهدف تطوير قدرات القوات المسلحة اللبنانية.

وعززت فرنسا خلال السنوات الثلاث الماضية من أوجه التعاون العسكري مع الجيش اللبناني، حيث سلمت القوات المسلحة اللبنانية معدات متطورة تقدر قيمتها بنحو 60 مليون يورو، فضلا عن تدريب مئات كوادر العسكريين اللبنانيين، وشمل التعاون أيضا مجالات مكافحة الإرهاب والأمن البحري.