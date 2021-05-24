توجه السفير الفلسطيني دياب اللوح، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهود دعم القضية الفلسطينية.

وقال خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأحد،: «شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء في غزة دمرت بنسبة 70% بسبب العدوان الإسرائيلي»، متابعا: «طالبنا المجتمع الدولي بالاقتداء بالرئيس السيسي بعد إعلان مبادرة إعادة إعمار غزة».

وأضاف «إسرائيل هدمت أكثر من 20 ألف منزل خلال الفترة الماضية سواء في غزة أو القدس والضفة الغربية»، موضحًا أن «وقف إطلاق النار في غزة لا يعني انتهاء الأزمة، المشكلة بدأت في القدس ولابد أن تنتهي فيها».

وأشار السفير الفلسطينيإلى أن الرئيس محمود عباس، طالب بوقف الاعتداء الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس، وإيقاف حركة التهجير القسري، لافتا إلى أن إسرائيل تريد عزل القدس عن محيطها العربي.

وأكد تمسك فلسطين بإقامة دولتها على كامل الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس، لافتا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أخطر بموافقة الإخوان على صفقة إقامة دولة على جزء من أرض سيناء إبان حكم الجماعة الإرهابية مصر قبل ثورة 30 يونيو.

