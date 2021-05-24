الإسكان: ميكنة وتطوير أجهزة 21 مدينة جديدة من خلال قاعدة بيانات مركزية

كشف وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، تفاصيل الموقع الإلكتروني (nuca-services.gov.eg) الذي أطلقته الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالتعاون مع وزارة التخطيط، لخدمة سكان المدن الجديدة، موضحًا أنه تم الانتهاء من ميكنة وتطوير أجهزة 21 مدينة جديدة، وذلك من خلال تطبيق مركزي، وقاعدة بيانات مركزية على مستوى عالٍ من الكفاءة والجاهزية، لإصدار جميع الخدمات التي تقدم للمواطن بشكل مُميكن.



وأوضح الوزير، في بيان، أن التطبيق المركزي يوفر تقديم الخطابات الموجهة للجهات الخارجية، مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات لسرعة استرجاع المعلومات، ومراعاة الدقة والسرية للبيانات، ومتابعة أعمال الإدارات مما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الفترة الزمنية اللازمة للخدمات.



وأكد وزير الإسكان، أن تقديم الخدمات إلكترونياً يستهدف فصل مقدم الخدمة عن طالبها، والتيسير على الموظف في أداء الأعمال، بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد، كما يتيح النظام الإلكتروني مؤشرات أداء لمتابعة معدلات إنجاز الخدمات، ومؤشر المتحصلات المالية، ومؤشرات أخرى تشمل معدلات "التخطيط العمراني – التخصيص – تسليم الوحدات والأراضي – تراخيص البناء – تراخيص المحال.. وغيرها".



وبين الجزار، أن المركز التكنولوجي بجهاز كل مدينة يقدم ما يقرب من 100 خدمة للمواطنين، منها خدمات عقارية "طلب استلام قطعة أرض / وحدة – طلب تنازل أو نقل ملكية – طلب استخراج عقد ابتدائي / نهائي – طلب صورة من مستند.. وغيرها"، وخدمات تراخيص المباني:"طلب بيان صلاحية موقع – طلب ترخيص أعمال بناء – طلب خطاب للتأمينات – طلب إخطار البدء فى تنفيذ أعمال.. وغيرها"، وخدمات توصيل المرافق: "كهرباء – مياه – غاز – وغيرها من الخدمات المختلفة".



وأضاف الوزير، أن الموقع الإلكتروني يتيح إمكانية الاستعلام عن المستندات والرسوم لجميع الخدمات، والاستعلام عن الطلبات المقدمة، والمخالفات والمديونيات، وسدادها إلكترونيا، وإمكانية رفع المستندات المطلوبة، مما يساهم فى التقليل من أعباء وروتين التعامل الورقى، مع وجود شرح كامل لكيفية تقديم طلب الخدمة ومتابعته حتى إتمام تنفيذه والحصول على الخدمة.



وقالت المهندسة إيمان نبيل رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الموقع يُقدم 40 خدمة متنوعة كمرحلة أولى، وتشمل خدمات عقارية، وخدمات تراخيص المبانى، وخدمات تراخيص التشغيل، وخدمات المرافق والتنمية وغيرها.



وفي سياق منفصل، أعلن المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة والمشرف على جهاز تنمية مدينة غرب قنا، عن إطلاق التيار الكهربائي لـ٧٢٠ وحدة سكنية بمبادرة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل" بمدينة غرب قنا، مشيرا إلى أن إجمالي الاستثمارات لـ30 عمارة بلغت نحو 150 مليون جنيه.



وصرح المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه جارٍ الانتهاء من مشروعات الخدمات الأساسية لوحدات" سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل" بحي النور بالمدينة بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 39 مليونا و899 ألف جنيه.



وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات، أنه تم الانتهاء من تنفيذ وحدة صحية، وملعب ثلاثي، وحضانة، وجارٍ تنفيذ مدرسة للتعليم الأساسي سعة 42 فصلا بالحى بنسبة إنجاز 93%، كما بلغت نسبة إنجاز السوق التجارية التي تحتوي على 14 محلا 90%.



وأكد منيع، أنه يتم العمل على تنفيذ أعمال اللاندسكيب وتنسيق الموقع بكامل الحي، وبلغت نسبة الإنجاز نحو 92%، مضيفًا أن حي النور بمدينة السادات يضم 4060 وحدة سكنية بمشروع سكن لكل المصريين بمساحات 90 مترا نموذج 3 غرف وصالة.