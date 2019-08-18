موسكو: الدبلوماسيون الروس يغادرون حدود بيونغ يانغ لأول مرة منذ عام نصف

ذكرت السفارة الروسية لدى بيونج يانج، اليوم الاثنين، أن سلطات كوريا الشمالية سمحت لموظفي السفارة بمغادرة حدود المدينة لأول مرة منذ عام ونص؛ وذلك بسبب الحجر الصحي المفروض في هذا البلد.

وقالت السفارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، "إن مجموعة من موظفي السفارة سافرت يومي العطلة الماضيين إلى خارج بيونغ يانغ، وذلك لأول مرة منذ عام ونصف، بعد أن سمح الجانب الكوري لهم بزيارة منتجع "ريونغان" بالمياه المعدنية الذي يقع على بعد 20 كيلومترا من مدينة نامبخو في قضاء أوتشخون".

يذكر أن كوريا الشمالية فرضت في يناير عام 2020 حجرا صحيا شديدا في أراضيها، وأغلقت حدودها بالكامل، وتدل المعلومات الرسمية على أن كوريا الشمالية لم تسجل حالة إصالة واحدة بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء.

وأفادت آلية "COVAX" الدولية في فبراير الماضي بأنه من المخطط توريد نحو مليوني جرعة من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني السويدي ضد كورونا إلى كوريا الشمالية، مضيفة بأن 1,7 مليون جرعة منها ستصل إلى البلد في مايو الجاري.