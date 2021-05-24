التحقيق في قتل شاب لوالدته وشقيقته بمركز بني مزار في المنيا

كلفت النيابة العامة بمركز بني مزار، تحت إشراف المستشار تامر مطيع، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، إدارة البحث الجنائي، بعمل محضر التحريات اللازمة حول قتل شاب بقرية صندفا، لوالدته وشقيقته مستخدما سكينا، حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة.

وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بمقتل سيدة وابنتها داخل قرية صندفا.

وعلي الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبيّن مقتل «ج. ع. م- 46 عامًا»، وابنتها «ه. م. ا- 15 عامًا»، على يد نجل الأولى وشقيق الثانية ويدعى «ن. م. أ- 29 عامًا» عامل، بعدما انهال عليهما بالضرب وذبحهما باستخدام آلة حادة «سكين».

تم نقل الجثتين إلى المستشفى العام، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، والسلاح المستخدم، وتحرر محضرا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وكشف غموضها.