سانتوس لاجونا يتأهل لنهائي الدوري المكسيكي

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صعد فريق سانتوس لاجونا إلى نهائي الدوري المكسيكي لكرة القدم رغم هزيمته أمام بويبلا صفر / 1 مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينيتش) في إياب الدور قبل النهائي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز سانتوس لاجونا 3 / صفر وبذلك يتأهل الفريق فائزا بنتيجة إجمالية 3 / 1 .

ويلتقي سانتوس لاجونا في النهائي فريق كروز أزول الذي تأهل على حساب باتشوكا، حيث تغلب عليه 1 / صفر إيابا بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وفاز بويبلا في مباراة الإياب أمام سانتوس لاجونا بهدف وحيد سجله سانتياجو أورمينيو في الدقيقة 54 وقد شهدت الثواني الأخيرة من المباراة طرد زميله أماوري إسكوتو.