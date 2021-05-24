أعلن الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، عن قائمة الفريق التي تستعد لملاقاة فريق مصر المقاصة اليوم الإثنين، في الجولة الرابعة والعشرون من الدوري العام.

وشهدت القائمة عودة الثنائي محمد صادق و احمد مصطفى عقب تماثلهم للشفاء، بينما استمر غياب عبد الرحمن مجدي بسبب عدم اكتمال برنامجه التأهيلي حتى الآن إلى جانب المدافع التونسي مروان الصحراوي بسبب الإيقاف.

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حراسة المرمى : محمد صبحي، محمد فوزي ، محمد مجدي.

خط الدفاع : باهر المحمدي، حسين السيد، احمد كاستيلو، محمد هاشم، محمد عمار، رضوان شريفي، عبد الله جمعة.

خط الوسط : عماد حمدي، محمد حسن، محمود دونجا، محمد عادل، عمر الوحش، نادر رمضان، محمد بيومي، مصطفى فارس، محمد صادق.

خط الهجوم : محمد الشامي، احمد مصطفى، اري بابل، احمد مدبولي، فخر الدين بن يوسف، بينسون شيلونجو، شكري نجيب.