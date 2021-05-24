قال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إنه تم التعاقد مع شركتين خاصتين لجمع القمامة، موضحًا أن محافظة القاهرة عبارة عن 4 مرافق، الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الأحد، أن الهيئة عبارة عن خمس مركزيات، منها مركزية النظافة المسؤولة عن الجمع السكني والتخلص منه ونظافة الشوارع، مشيرًا إلى أنها كانت مسؤولة عن الأربعة مناطق بالقاهرة.

وأشار إلى توقيع اتفاقية بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والمالية والإنتاج الحربي والبيئة والمحافظة لإدخال شركتين بالمنطقة الشرقية التي تضم 9 أحياء والغربية، فضلًا عن أن مركزية النظافة ستتولى أمر المنطقة الجنوبية والشمالية.

وأوضح أن ذلك التعاقد سيعمل على التخلص من بؤر القمامة المنتشرة بالقاهرة، والتي كانت تتكدس نتيجة عدم إتمام الجمع السكني بنسبة 100%، ذاكرًا أنه وفقًا للاشتراطات سيتم الجمع السكني من أمام كل شقة، ما سيساهم في تقليل الفرز بالشوارع.

ووقعت الحكومة المصرية اتفاقيتين مع شركتين خاصتين لجمع وتدوير المخلفات في القاهرة، لجمع ونقل المخلفات الصلبة ونظافة شوارع أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة، وطبقا للتعاقد، تقوم الشركتان بالجمع اليومي للمخلفات من المناطق السكنية والتجارية والمباني الحكومية، في 18 حيا من أحياء القاهرة تضم 4 مليون نسمة هم نصف سكان العاصمة، ونقلها للمحطات الوسيطة إضافة لخدمات النظافة والكنس والتجريد وغسيل الشوارع والمرافق العامة، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الخميس الماضي.

