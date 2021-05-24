بدء أعمال إنشاء مجمع خدمات متكاملة لمواطني قرية النمسا بالأقصر

قال محمد عشري، رئيس قرية النمسا التابعة لمركز إسنا بالأقصر، إنه تم رسميًا بدء العمل في موقع مشروع إنشاء مجمع للخدمات المتكاملة لأهالي القرية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وأضاف عشري ل"الشروق" أنه بدأت اليوم أعمال رفع الأنقاض بموقع المشروع وذلك تمهيدًا لبدء أعمال الحفر، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي لتلبية احتياجات الريفيين في مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية ‏والحماية الاجتماعية، كونه سيشمل وحدة للتضامن الاجتماعي، سجل مدني، مكتب شهر عقاري، مكتب تموين، وبعض الخدمات الأخرى.



وأكد أن إنشاء المجمع يعد جزءا من توجهات التطوير الكبيرة التي تشهدها القرية فيما يتعلق بتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة مناسبة للاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي، وذلك بما يتماشى مع مبادرة الرئيس لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.