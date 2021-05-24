تداول 23 سفينة حاويات وبضائع العامة بميناء دمياط

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة بالميناء.

وأضاف المركز - في بيان اليوم الاثنين - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 40792 طنا تشمل: "19891 طن فوسفات و19370 طن يوريا و1531 طن رمل"، في حين بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17192 طنا تشمل: "3515 طن حديد صاج و1371 طن لفات حديد و787 طن حديد تسليح و1578 طن خشب زان و8407 أطنان ذرة و1534 طن صودا معبأ".

وأوضح أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 58 حاوية مكافئة تشمل: "خضراوات (بطاطس وخرشوف وسبانخ وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بصل وبرسيم وزيتون وشمر)، وفواكه (برتقال وعنب وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب ومالطا وسلوفينيا وهولندا وكرواتيا وأمريكا وإسبانيا وسنغافورة، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 14 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 421 حاوية مكافئة".

وأشار المركز إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 178 ألفا و707 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 72 ألفا و 651 طنا.

كما غادر قطاران الميناء بحمولة إجمالية 2736 طن قمح، وتوجها إلى صوامع طنطا وشبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5087 شاحنة.