وزير الري يكشف أسباب الفجوة بين إثيوبيا والسودان

كشف الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري الأسباب التي أحدثت فجوة بين السودان وإثيوبيا في ملف سد النهضة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "on e"، مساء الأحد، إنّ الفجوة بدأت منذ العام الماضي عندما أقدمت إثيوبيا على احتجاز المياه وإجراء عملية الملء الأول دون إبلاغ السودان، واستمر الأمر أسبوعًا كاملًا.

وأضاف: "وفقًا للمعتاد، فإن السودان قبل موسم الفيضان يعمل على سحب المياه من وراء السدود من أجل الاستعداد لاستيعاب المياه الجديدة، والسلطات قامت بذلك بالفعل لكن بالتزامن مع ذلك نفذت إثيوبيا عملية الملء فقطعت المياه عن السودان بشكل كامل".

وأوضح عبد العاطي أن عملية الملء الأولى قدرت بنحو أربعة مليارات متر مكعب من المياه، لكنه أكد أن إثيوبيا لم تستفد منها على الإطلاق، مرجعًا ذلك إلى أن التوربينات لم تعمل من الأساس، وبالتالي لم تولد الكهرباء.

وأشار عبد العاطي إلى أنه في شهر نوفمبر الماضي نفّذت إثيوبيا تجربة لبوابات السد، موضحًا أن كميات من المياه تم تخزينها ومن ثم فُتِح أمامها المسار إلى السودان، لكن وصلت محملة بكميات ضخمة من الطمي.