جلسة حاسمة في الإسماعيلي مع بن يوسف لتجديد عقده

قرر مسؤولو النادي الإسماعيلي تجديد التعاقد مع التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

واستقر الدراويش على تجديد التعاقد مع فخر الدين بن يوسف، بناء على طلب الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال، وذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب مع الفريق في المباريات الماضية.

ومن المنتظر أن يعقد عماد سليمان، عضو اللجنة الفنية والمشرف العام على فريق الكرة، جلسة مع اللاعب، خلال فترة توقف الدوري المقبلة في نهاية شهر مايو الجاري، لحسم تجديد التعاقد معه.

ولعب المهاجم صاحب الـ29 عامًا مع الإسماعيلي 20 مباراة في مسابقة الدوري أحرز خلالها 7 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

يُذكر أن فريق الدراويش يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 26 هدفًا وتلقت شباكه 29.