تايلاند: صناعة السياحة لدينا قد لا تتعافى حتى 2026

ذكر المركز الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تايلاند اليوم الإثنين، نقلا عن هيئة السياحة أن الأمر يمكن أن يستغرق خمس سنوات أخرى قبل انتعاش السياحة بالكامل في تايلاند وهي علامة منذرة بالسوء لأكثر اقتصاد معتمد على السياحة في العالم.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المجلس أنه من غير المتوقع أن يعود القطاع الذي ساهم في نحو خمس اقتصاد تايلاند قبل الجائحة، إلى وضعه الطبيعي حتى 2026.



وقال المجلس إن تأخُر الانتعاش الكامل –الذي كان توقع بعض المحللين حدوثه خلال عامين – سوف يؤثر على أكثر من سبعة ملايين شخص من العاملين في القطاع السياحي وقد يحتاج بعضهم الآن للعثور على وظائف في مجالات أخرى.



واستقبلت تايلاند نحو 40 مليون زائر في 2019 –وهو العام السابق على الجائحة- حيث جنت حينها عائدات بقيمة 60 مليار دولار.



وتحاول الدولة الواقعة بجنوب شرق أسيا التي أغلقت حدودها أمام أغلب الزوار الأجانب في مارس 2020 إعادة فتح بعض الوجهات تدريجيا أمام الزوار الملقحين فيما يكافح الاقتصاد للانتعاش.



وتقلص الاقتصاد للربع الخامس على التوالي وهو اتجاه من المحتمل أن يستمر في فترة أبريل- يونيو فيما تكافح البلاد أسوأ موجة تفشي لكوفيد-19.



ومن المقرر أن تكون جزيرة بوكيت الأولى التي يعاد فتحها في يوليو يليها عشر مقاصد أخرى في أكتوبر، ولكن الحكومة تتوقع فقط 500 ألف زائر العام الجاري، وهي نسبة صغيرة مقارنة الـ6.7 مليون شخص الذين توافدوا على البلاد في 2020 وكلهم تقريبا في الثلاثة أشهر الأولى من العام.