ميكلسون يحقق رقما تاريخيا في عالم الجول

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فاز المخضرم فيل ميكلسون ببطولة رابطة لاعبي الجولف المحترفين الأمريكية بفارق ضربتين عن أقرب منافسيه مساء يوم الأحد ليصبح أكبر لاعب ينال لقبا في بطولة كبرى في تاريخ اللعبة.

وبدأ ميكلسون (50 عاما) منافسات اليوم الأخير متقدما بضربة واحدة على أقرب منافسيه، وسجل 73 ضربة بواقع ضربة واحدة فوق المعدل، لينهي المسابقة بست ضربات تحت المعدل.

وتفوق الأمريكي ميكلسون بضربتين على مواطنه بروكس كوبكا والجنوب أفريقي لويس أوستويزن.

ونال ميكلسون لقبه السادس في البطولات الكبرى، لكنه الأول منذ حصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة في 2013.