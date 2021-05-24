ماليزيا تدعو الشعب لممارسة ضبط الحركة الذاتیة لمنع تفشي فيروس كورونا

دعا رئيس الوزراء الماليزي محیي الدین یاسین، اليوم الاثنين، شعب بلاده إلى ممارسة ضبط الحركة الذاتیة، للحد من ارتفاع عدد الإصابات بفیروس كورونا حیث تجاوزت حالات الإصابة الیومیة 6 آلاف حالة.

وقال محیي الدین، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "برناما" الماليزية في نسختها باللغة الإنجليزية، "يجب على الجمھور تبادل التذكیر والعمل معا في ھذا الشأن، لأن جھود الحكومة ستذھب ھباء إذا رفض الجمیع الامتثال بإجراءات التشغیل القیاسیة التي وضعتھا".

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي أن الحكومة تأخذ بعین الاعتبار جانب التوازن بین الحیاة والمعیشة قبل اتخاذ أي قرار، بشأن فرض تقیید الحركة لضمان عدم تأثر الشعب بالخطوات التي اتخذتھا الحكومة، ولذلك قررت عدم فرض تقیید الحركة الكامل كما فعلت من قبل لأن ذلك سیضر معیشة الشعب وسیؤدي لارتفاع البطالة في البلاد.