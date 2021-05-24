الأردن: لا حق أو شرعية لأي قرار إسرائيل بتهجير الفلسطينيين من منازلهم

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن المباحثات مع نظيره المصري سامح شكري، شمل كيفية التحرك المستقبلي؛ من أجل ضمان عدم تكرار ما حدث في غزة وإيجاد الأفق السياسي الذي يسمح بالتقدم نحو إطلاق تحرك دولي فاعل ينهي الاحتلال ويضع القضية باتجاه السلام العادل والشامل والذي يصل إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، صباح الاثنين، أن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية خيار وحيد لتحقيق السلام، محذرًا مما تقوم به إسرائيل من حصار حي الشيخ حراج.

ونوه إلى أن حصار حي الشيخ جراح يدفع إلى تأجج الأوضاع مرة أخرى، متابعًا: «لا حق أو شرعية لأي قرار إسرائيل بتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والتهجير حريمة حرب لا يمكن السماح بها».