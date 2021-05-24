قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن مصر حريصة على تنمية وازدهار إثيوبيا بسبب نسبة الفقر المرتفعة هناك، لكنه تابع: "إحنا عاوزين نعيش ولازم نحافظ على بعض" وذلك في سياق حديثه عن أزمة سد النهضة.

وأضاف عبدالعاطي، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "on e"، مساء الأحد، أن لحظات من اليأس جاءته بعدم التوصل لاتفاق، لكنه أوضح أنه دائمًا ما كان يردد "فاصبر صبرًا جميلًا".

واستطرد: "نحن لدينا رجل رشيد ونأمل أن يكون لديهم أيضًا هناك رجل رشيد، وما زال لدينا الصبر الجميل".