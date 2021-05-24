غالبية الألمان يرفضون الاستخدام اللغوي المساوي بين الجنسين

كشفت نتائج استطلاع أن غالبية كبيرة من الألمان يرفضون الاستخدام اللغوي المساوي بين الجنسين.

وأجرى الاستطلاع معهد انفراتست ديامب لقياس الرأي في منتصف مايو الجاري لصالح صحيفة "فيلت آم زونتاج" الالمانية الصادرة اليوم الأحد.

وأوضحت نتائج الاستطلاعات أن 65% من الألمان يرفضون استخدام مشتقات أسماء الفاعل التي تصلح للمذكر والمؤنث بدلا من المشتقات العادية الأخرى وكذلك يرفضون وضع الفاصلة I في مشتقات أسماء الفاعل للجمع بين المذكر والمؤنث في مفردة واحدة في اللغة المكتوبة أو الوقفة القصيرة المصطنعة للجمع بين اسم الفاعل للمذكر والمؤنث من نفس المشتق في اللغة المنطوقة.

ورغم أن نظرة النساء إلى هذه اللغة أكثر إيجابية من نظرة الرجال، فإن النتائج أظهرت أن 59% منهن يرفضنها.

وجاءت نسبة الرافضين لهذه اللغة بين أنصار حزب الخضر 48%، مقابل 47% يؤيدونها، فيما زادت الفارق لصالح منتقدي هذه اللغة بصورة اوضح بين أنصار الأحزاب الأخرى حيث وصلت نسبة رافضيها بين أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى 57% وإلى 68% بين أنصار تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي وإلى 72% بين أنصار اليسار وإلى 77% بين أنصار الحزب الديمقراطي الحر وإلى 83% بين أنصار حزب البديل من أجل ألمانيا.