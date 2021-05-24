ميركل تحذر من مخاطر اندلاع جوائح جديدة

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من مخاطر اندلاع جوائح جديدة، داعية المجتمع الدولي إلى تحسين استعداده لذلك.

وقالت ميركل في رسالة عبر الفيديو عُرضت في مستهل الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين: "هذه الجائحة لم يتم التغلب عليها بعد".

ودعت ميركل إلى إبرام معاهدة دولية بشأن مكافحة الجوائح، والتي من شأنها تحسين تعاون البلدان في هذا المجال عبر الإنذار المبكر والتصرف على نحو أسرع للقضاء على جائحة عالمية جديدة في مهدها، وقالت: "الحال عقب الجائحة سيكون مثلما كان قبلها.. يجب أن نكون مستعدين جيدا قدر الإمكان للمرحلة التالية. هذه هي الإشارة التي آمل أن تأتي من اجتماع المنظمة".

وانتقد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الدول الغنية التي اشترت غالبية جرعات التطعيم المتاحة ضد كورونا، مشيرا إلى أن 75% من جرعات التطعيم موجودة في عشرة بلدان فقط، موضحا أن ملايين من العاملين في المجال الصحي في العديد من البلدان الأخرى مضطرون للانتظار للحصول على التطعيم المهم.

وناشد جيبريسوس هذه الدول توزيع جرعات التطعيم على دول أخرى، داعيا العالم إلى ضمان إمكانية تطعيم 10% من سكان العالم على الأقل بحلول أيلول/سبتمبر المقبل، و 30% بحلول نهاية العام.

وتجتمع جمعية منظمة الصحة العالمية كل عام. وهي أعلى هيئة تتخذ قرارات في المنظمة، وتحدد من بين أمور أخرى أولويات العمل وتقرر الميزانية.