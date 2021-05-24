قال هشام خليفة، مدير برنامج الدعم الاجتماعي بصندوق تحيا مصر، إن أكثر من 90% من الشاحنات عبرت معبر رفع ووصلت إلى قطاع غزة لدعم الفلسطينيين، ذاكرًا أنه تلك القافلة تعتبر الأكبر التي تم إطلاقها من الصندوق بتوجهات من الرئيس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأحد، القافلة تضم ما يقرب من 2500 طن من المواد الغذائية المتنوعة، فضلًا عن 300 طن دواجن وأدوية وألبان للأطفال ومجموعة من الملابس والمفروشات والمراتب والسجاد وأجهزة كهربائية ومجموعة من المطهرات والكمامات والمعمقات.

وتوجه بالشكر لجميع المتبرعين الذين ساهموا مع الصندوق في توفير التبرعات العينية التي تم إدراجها ضمن القافلة، موضحًا أن السيارات التي ضمت القافلة تابعة لشركات نقل.

وأشار إلى العمل على مدار الساعة لتوفير محتويات القافلة منذ أن تم تلقي توجيهات الرئيس السيسي، إضافة إلى التواصل مع الداعمين للصندوق لمساعدته، بجانب المساهمات الكبيرة من المصانع والشركات، ما أدى إلى الانتهاء من تجميع القافلة في أسرع وقت.

ولفت على تشكيل فرق عمل على وجه السرعة والتي بدأت في التحرك بأسرع وقت، من بينهما مجموعة كانت متواجدة في مخازن المواد الغذائية وأخرى بمخازن الأدوية والأدوات الكهربائية، مضيفًا أنه تم توفير 43 ألف متر من السيراميك إضافة إلى بعض الأدوات الصحية.

وذكر أنه سيتم تفريغ محتويات القافلة بمخازن بغزة كانت جاهزة لاستقبال القافلة، لافتًا إلى التنسيق مع الجانب الفلسطيني فيما يتعلق بتوزيع محتويات القافلة وإيصالها إلى مستحقيها.

وأوضح أن القافلة تضم فريق عمل تابع لصندوق تحيا مصر، والذي يضم رئيس قطاع المشروعات والمتحدث الإعلامي وذلك للتأكد من سير القافلة بالشكل المطلوب، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها توجيه قافلة خارج الحدود.

