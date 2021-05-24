وزيرة التجارة: لأول مرة ضم صناعة الدواء إلى القطاعات التصديرية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على النهوض بقطاع الصناعات الدوائية؛ باعتباره احد أهم القطاعات الصناعية بالاقتصاد المصري، إذ يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الطبية.

وأوضحت حرص الوزارة على زيادة صادرات القطاع للأسواق العالمية وبصفة خاصة السوق الإفريقي لما يتمتع به الدواء المصري من ثقة وراوج كبيرين في هذا السوق الواعد.

وقالت إن دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع وباهتمام كبير تنمية هذا القطاع الحيوي، إذ وجه بأهمية دراسة كافة التحديات التي تواجه القطاع والعمل على إيجاد حلول جذرية لها؛ بهدف تحقيق نقلة نوعية لهذه الصناعة الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في مؤتمر استراتيجية زيادة صادرات الدواء إلى إفريقيا الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الطبية.

وتناول بحث تحديات القطاع وسبل زيادة صادرات المستحضرات الطبية والدوائية، وذلك بمشاركة ممثلي لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إلى جانب عدد من ممثلي بعض الجهات والوزارات المعنية ومنها المالية والخارجية والصحة، فضلًا عن ممثلي شركات الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل.

وأعلنت وزيرة التجارة، أنه سيتم بعد غدا الأربعاء، اعتماد البرنامج الجديد لدعم الصادرات، والذي سيسهم مساهمة كبيرة في دفع معدلات الصادرات المصرية للخارج خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت أن البرنامج يستهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية والأسواق الجديدة، مشيرة إلى أنه ولأول مرة سيتم ضم قطاع صناعة الادوية للقطاعات المستفيدة من البرنامج الجديد، كما سيتم زيادة نسب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات إلى إفريقيا لتصل إلى حوالي 80% بدلا من 50% في البرنامج القديم.

وحول مقترح تنظيم اجتماع موسع بلجنة الصحة بمجلس الشيوخ بمشاركة كافة الجهات المعنية؛ لبحث إيجاد حلول للتحديات التي تواجه هذا القطاع، أعربت "جامع"، عن مساندتها لإقامة هذا الاجتماع والذي يأتي متوافقًا مع توجهات الوزارة الداعمة لكافة القطاعات الصناعية.

هذا وقد استمعت الوزيرة، إلى مطالب واستفسارات ممثلي الشركات حول برنامج رد أعباء التصدير إلى جانب إنشاء مراكز لوجيستية مصرية دائمة بالعواصم والمدن الإفريقية، بالإضافة إلى التغلب على المشكلات البنكية التى تواجه الصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية، واستعادة دور مركز تحديث الصناعة فى تنمية وتطوير الصناعة المحلية وتقديم الدعم للشركات والمصانع.

وفي هذا الصدد، أوضحت جامع، أنه تمت إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة وأصبح يضم قيادة واعية وكفاءات متميزة وعلى درجة كبيرة من الخبرة، وهو الأمر الذي يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة العمل داخل المركز، ومن ثم الحفاظ على استمرارية دوره كأحد أهم الكيانات التابعة للوزارة بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي.