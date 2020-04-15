وزير الخارجية الأردني: دور مصر رئيسي لإنهاء الصراع بين فلسطين وإسرائيل

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن الانتهاكات في المسجد الأقصى يجب أن تتوقف، لافتًا إلى بذل كل ما يمكن وتكريس الإمكانيات للحول دون ارتكاب المزيد من هذه الاعتداءات ووقفها بشكل تام، بالتنسيق مع مصر والمجتمع الدولي.

وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، صباح الاثنين، أن الأردن ينسق بشكل مكثف مع مصر لإعادة الإعمار في غزة، والعودة لأفق حقيقي لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.

وأعلن عن استقبال وزير الخارجية الأمريكي، وإجراء اتصالات مكثفة مع الجانب الأوروبي، إضافة إلى التنسيق مع الجانب العربي، خلال الأيام المقبلة، مشيدًا بالدور المصري في الوصول إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وتابع: «مصر بذلت جهودا مكثفة وحققت إنجازا كبيرا للوصول إلى وقف إطلاق النار، ودور مصر رئيسي لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل الذي يحقق حقوق الشعب الفلسطيني».