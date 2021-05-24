اليونان تسعى لجزر خالية من كورونا قبل موسم العطلات

عطلة تضم البحر والشمس والرمال والخلو من ظل فيروس كورونا؛ هذا ما تريد اليونان أن يحدث.

تنظم البلاد حملة تطعيم مكثفة للمحليين الذين يعيشون في مقاصد شعبية في الفترة السابقة على البداية الرسمية لموسم السياحة لتوفير "جزر خالية من كوفيد".

وباستثناء الجزر الأكبر مثل كريت، عرضت الحكومة في أثينا التطعيم على كل سكان الجزر، ويقول المسؤولون إنه في جزيرة ميلوس، على سبيل المثال، يمكن الوصول إلى تطعيم ما يصل إلى 90% من السكان المحليين في الأسابيع المقبلة.

ويقول ديميتريس مورايتيس من رابطة فنادق ميلوس: "لقد فعلنا كل ما بوسعنا من أجل سلامة السكان والضيوف"، مضيفا أن الحجوزات مازالت أقل من مستويات ما قبل الجائحة.

ولكن حتى في ظل تلقيح كل سكان الجزيرة، يظل هناك التزام يقع على الضيوف أنفسهم لإثبات ما إذا كانوا قد أصيبوا بالفيروس أم لا. الدخول ممكن فقط بتقديم اختبار "بي سي ار" أو يبدأ الدخول بعد أسبوعين من إكمال لقاحاتهم.