العراق: أعدنا بناء العلاقات مع دول العالم وفق المصالح المشتركة

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن بلاده أعادت بناء العلاقات مع دول العالم وفق المصالح والمخاطر المشتركة.

وأكد حسين، في بيان للخارجية العراقية، وفقا لقناة (السومرية نيوز) اليوم الاثنين، سعي الوزارة لإبرام علاقات مع جميع دول العالم وفق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وبعيدا عن سياسة المحاور.

وأوضح أن هناك تأثيرًا متبادلاً بين أمن العراق الداخلي والحالة الإقليمية والعالمية؛ لذا طالما كانت الخارجية في حراكها الدبلوماسي تعمل بالشكل الذي يحفظ سيادتها، وأمنها من التصدع.

وشدد على أن العراق حافظ على بناء علاقات جوار محترمة، وأن ما يربطه بدول المنطقة خاصة ودول العالم عامة مجموعة مصالح ذات طابع اقتصادي، علاوة على استراتيجية دولية مهمة وهي مواجهة المخاطر المشتركة ومنها الإرهاب.