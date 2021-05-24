الجنائية الدولية تبدأ إجراءات محاكمة متهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور

بدأت أمام المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين، إجراءات محاكمة قيادي متهم بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور السوداني، وذلك بعد نحو 15 عاما من بدء التحقيقات في الفظائع التي شهدتها المنطقة.



وأكدت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة، أن علي محمد علي عبد الرحمن متهم بالقتل والاغتصاب والتعذيب في 31 واقعة تتعلق بالقتال العرقي في المنطقة قبل عقدين.



وتجدر الإشارة إلى أن المهمة الأولية للمحكمة هي تأكيد الاتهامات، وبعد ذلك يمكن أن تبدأ المحاكمة الرسمية.



ولم يتضح بعد الموعد المتوقع لصدور حكم أوّلي فى القضية.



وسلم عبد الرحمن، المعروف أيضا باسم "علي كوشيب"، نفسه للمحكمة العام الماضي. وبحسب الاتهامات، فقد كان أحد القادة الرئيسيين في الجنجويد، وهي ميليشيا تضم الآلاف من العناصر ونشطت في دارفور بين 2003 و 2006 ، وهي متهمة بقتل 300 ألف شخص.



ويقول ممثلو الادعاء إن المتهم كان مسؤولا في الفترة من أغسطس 2003 وحتى مارس 2004 عن جرائم قتل وتعذيب ونهب واغتصاب وتهجير قسري.



وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من مليوني شخص نزحوا أثناء القتال.



ووصفت بنسودة القضية بأنها خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة.



وسيكون هذا هو آخر ظهور للمدعية في هذا المنصب، التي ستتركه في نهاية يونيو.



وسيحل محلها المحامي البريطاني كريم خان.



وتسعى المحكمة أيضا إلى محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، المحتجز في السودان منذ الإطاحة به من السلطة عام 2019.



وتتهم المحكمة البشير بالإبادة الجماعية.