الجيش العراقي: لا يوجد أي تحرك للبيشمركة داخل البلاد

أكد الناطق باسم القائد العام العراقي اللواء يحيى رسول اليوم الاثنين، عدم وجود أي تحرك للبيشمركة داخل أراضي الحكومة الاتحادية، مشيرا إلى أن الأجهزة الاستخباراتية توصلت إلى نقاط مهمة بشأن الهجمات الصاروخية.

وقال رسول- لوكالة الأنباء العراقية "واع"- إن "مراكز التنسيق المشتركة ما بين قوات الحكومة الاتحادية وقوات حرس الاقليم المتمثلة بالبيشمركة مهمة"، مبيناً أن "واجب هذه المراكز هو تبادل المعلومات ضد عصابات داعش الإرهابية... ولا يوجد أي تحرك لقطعات البيشمركة من داخل أراضي الحكومة الاتحادية".

وأكد رسول-بشأن عدم عرض اعترافات منفّذي الهجمات الصاروخية على المنشآت- أن "هذا الأمر متروك للجهد الاستخباراتي"، موضحاً أن "هناك جهداً استخبارياً كبيراً، والأجهزة الاستخباراتية توصلت إلى العديد من النقاط المهمة، وبعد إكمال التحقيق هي من تقرر إعلان نتائج التحقيق".