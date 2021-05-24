مايوركا تركز على السياحة المسؤولة فيما تظل النوادي الليلية مغلقة

ما الذي قد تعنيه عطلة في مايوركا أو أي من جزر البليار، بدون قضاء ليلة واحدة في أحد الملاهي الليلية؟

هذا ما سوف يكتشفه الزوار العام الجاري، إذا ما قرروا التوجه إلى هناك في المقام الأول، لن يتم فتح الحياة الليلية مجددا حتى يرتفع معدل التطعيم في الجزر الإسبانية، بحسب فرانسينا أرمينجول، رئيسة حكومة الجزر، وهو ما يعني أن هذا لن ينطبق على العام الجاري.

ولكن في حين أن النوادي الليلية مغلقة، لا يعني ذلك أن السياح سوف يشعرون بالملل.

تقول أرمينجول إن هناك الكثير من الأنشطة التي يمكن للعائلات القيام بها، وكذلك الباحثين عن المغامرة والأشخاص الذين يستمتعون بالطعام والثقافة - وباختصار، لا تزال "السياحة المسؤولة" موضع ترحيب وتشجيع في الجزر.

تستخدم مايوركا وغيرها من الجزر هذا الوقت كفرصة للتخلي عن تلك "السياحة المفرطة"، والتركيز على وسائل لجذب السياح الأكثر احتراما للطبيعة والصفات الفريدة لهذه المناطق بدلا من هؤلاء الذين يسعون للتصرف بشكل سيئ والسهر.

وبغض النظر، يزور السياح المتعبون من الإغلاق من بعض الدول الأوروبية، خصوصا ألمانيا، الملاذ السياحي منذ مارس، وهو ما تصفه أرمينجول بتجربة "إيجابية للغاية".

وبعد سبعة أسابيع من الإغلاق سمحت السلطات للمطاعم والمقاهي والحانات في مايوركا بإعادة فتح أبوابها أمام الزوار الشهر الجاري في تخفيف أولي للقيود في الجزيرة السياحية.