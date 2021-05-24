قال السفير الفلسطيني دياب اللوح، إن مواطني الشيخ جراح لديهم وثائق تثبت ملكية منازلهم، «جمعيات المستوطنين ادعت زيفا ملكية منازل في الشيخ جراح».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه كان يوجود اشتباكات يومية في حي الشيخ جراح بين المستوطنين وملاك المنازل في حي الشيخ جراح.

وتابع: «إسرائيل دولة مارقة لا تحترم قرارات الشرعية الدولية، والمشكلة الكبرى تتمثل في الإدارة الأمريكية»، مضيفًا «نريد سلاما عادلا وشاملا، لإقامة الدولة بكامل حدود 67 بما فيها القدس الشرقية».

ووجه السفير الفلسطيني الشكر إلى الدبلوماسية المصرية على جهود دعم القضية الفلسطينية عالميا، معلقا «نحن في شراكة كاملة مع مصر والأردن».

واستكمل «مصر تمارس دورا محوريا للضغط على إسرائيل، لمنع تكرار العدوان»، مؤكدا أن حجم الدمار الذي لحق بغزة خلال 11 يوما، يفوق ما حدث في الحروب السابقة.

وأكد أن إسرائيل تقوم بتصنيع أسلحة وتجربتها على الفلسطينيين، قبل بيعها لدول العالم، لافتا إلى أن الإنتربول لديه مذكرة بأسماء بعض القادة الإسرائيليين الذين ارتكبوا مجازر في غزة، لكن إسرائيل تعتبر نفسها دولة فوق القانون.

وأوضح السفير الفلسطيني بالقاهرة، أن «القبة الحديدية فشلت في التصدي لصواريخ المقاومة، وإسرائيل كانت في حالة ارتكاب».

