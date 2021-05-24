الإسماعيلي يضع لائحة خاصة للتواجد في المربع الذهبي

اتفق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، مع مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان، على وضع لائحة خاصة للاعبين في حال التواجد في نهاية المسابقة بالمربع الذهبي، والعودة من جديد للمشاركة في البطولة الأفريقية التي ابتعد عنها الدراويش منذ سنوات طويلة بسبب سوء النتائج وعدم الاستقرار الإداري والفني.

ويسعى الجهاز الفنى للدراويش لتحفيز اللاعبين من أجل مواصلة النتائج الإيجابية في بطولة الدوري الممتاز، كما عقد الجهاز الفنى للفريق جلسة مطولة مع اللاعبين خلال الساعات الماضية للتأكيد على أهمية مواجهة مصر المقاصة، المقرر لها غدًا الاثنين، في بطولة الدورى الممتاز.

وأكد الجهاز الفني أنه لا بد من ضرورة حصد الثلاث نقاط وتعويض الهزيمة أمام المقاولون العرب والتى عرقلت مسيرة الفريق نحو احتلال مراكز متقدمة في جدول المسابقة.