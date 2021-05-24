تقرير: السعودية تستهدف جمع 55 مليار دولار من خلال الخصخصة

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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المملكة تستهدف جمع ما يصل إلى 55 مليار دولار من خلال عمليات الخصخصة خلال السنوات الأربع المقبلة؛ بهدف تعزيز إيرادات الدولة وتقليص عجز الميزانية، بحسب ما نقلته صحيفة فاينانشال تايمز.

وقال الوزير، إن الحكومة السعودية حددت 160 مشروعا في 16 قطاعا للخصخصة من خلال بيع الأصول أو الدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص حتى عام 2025.

وتشمل قائمة الأصول المنتظر بيعها فنادق مملوكة للدولة وأبراج بث تلفزيوني وإذاعي ومحطات تحلية مياه.

ويتوقع وزير المالية وصول حصيلة بيع الأصول إلى 38 مليار دولار وحصيلة الشراكة مع القطاع الخاص إلى 5ر16 مليار دولار.

ولا تتضمن خطة الخصخصة المؤسسات والشركات المملوكة لصندوق الاستثمار السعودي ولا بيع المزيد من أسهم شركة النفط العملاقة أرامكو.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه من المقرر دخول قانون الخصخصة السعودي حيز التطبيق في يوليو المقبل.