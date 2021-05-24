وزير الري: المواطن لن يشعر بمشكلة ظاهرية في المياه بسبب السد الإثيوبي

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن المواطن المصري لن يشعر بمشكلة ظاهرية في المياه بسبب سد النهضة الإثيوبي، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة الترشيد في الاستهلاك.

وقال خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "on e"، مساء الأحد، إن عدد سكان مصر ارتفع خلال السنوات العشر الماضية، وهي فترة بناء السد الإثيوبي، بنحو 25 مليون شخص، محذرًا من أن السير بنفس المعدل في الزيادة السكانية يزيد الحاجة إلى توفير كميات أكبر من المياه لتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف عبد العاطي أن مصر تحتاج 7.5 مليار متر مكعب من المياه بحلول 2050 لسد احتياجات 75 مليون نسمة جديدة، موضحًا في الوقت نفسه أن مصر تملك حاليًا 60 مليون متر مكعب من المياه في العام بينها 55.5 مليونًا من نهر النيل، فيما الاستهلاك السنوي يصل إلى 80 مليون متر مكعب.

وأشار عبد العاطي إلى الملء الثاني لسد للنهضة هو بمثابة جفاف صناعي تتعرض له مصر، مشددًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق يراعي مع مصلحة الجميع ويتماشى مع القانون.

وحذر وزير الري من أنه إذا ما حدث جفاف طبيعي هذا العام سيكون تأثيره مضاعفًا على مصر، لافتًا إلى أن مصر تريد الوصل إلى اتفاق عادل للملء والتشغيل مع وجود آلية واضحة لفض النزاعات.

وأوضح أن مصر قدمت على مدار الفترات الماضية 15 سيناريو و100 محاكاة لحل الأزمة لكن الأمر قوبل بتعنت دائم من قِبل إثيوبيا، مرجعًا ذلك إلى أن حب الاستحواذ من قبل الجانب الإثيوبي والمشكلات الداخلية وغياب الإرادة السياسية.

ونوه عبد العاطي بأن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن السد سيؤدي إلى الإضرار بإثيوبيا، معقّبًا: "الشعب المصري مش هيسكت وهو شايف الطرف التاني بيشغل السد دون اتفاق".