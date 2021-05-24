بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة في المؤتمر العالمي الخامس للذكاء الاصطناعي في الصين 7ر105 مليار يوان (4ر16 مليار دولار).

وقال وانغ وي دونغ نائب عمدة مدينة تيانجين التي استضافت المؤتمر شمالي الصين - في تصريح اليوم - إنه تم توقيع 210 اتفاقيات خلال فعاليات الحدث الذي استمر 4 أيام، تحت عنوان "عصر الذكاء الجديد: تمكين التنمية الجديدة وتعزيز نمط جديد"، بمشاركة أكثر من 240 شركة ومؤسسة للذكاء الاصطناعي.

وأضاف دونغ أن 159 عقدا تم توقيعها في مجالات الجيل الجديد من تكنولوجيا المعلومات، الخدمات عالية التقنية، والمعدات المتطورة، مثلت 76% من الإجمالي.

وتم خلال المؤتمر - الذي يعقد بشكل دوري في تيانجين منذ عام 2017 - تنظيم سلسلة من الأنشطة، تضمنت منتديات ومعارض ومسابقات تضم المدن الذكية والنقل والتصنيع الذكي وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والابتكار.