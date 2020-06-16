موسكو تعتزم الوساطة بشأن التسوية في قبرص

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، أن موسكو مستعدة لبذل جهود الوساطة بشأن التسوية في قبرص، إذا رغب الطرفان بذلك.

وقال لافروف، خلال لقائه مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، : "لقد أعلنا أكثر من مرة عن موقفنا في السنوات الأخيرة، حينما تكثفت الجهود من أجل التسوية في قبرص، وهو موقف مفاده بأن قضايا الضمانات الأمنية من الأفضل نقلهالمعالجتها من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبناءً على ذلك سننتقل في خطواتنا. ونحن مستعدون، إذا رغبت الأطراف بذلك، لبذل جهود الوساطة وفقًا للمبادئ التي أقرها مجلس الأمن"، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتجرى المفاوضات حول إعادة توحيد قبرص وتوقفت مرارًا، واستأنفت في فبراير 2014 بعد انقطاع دام عامين بمبادرة من الرئيس الحالي، نيكوس أناستاسياديس.

وفي يوليو 2017، فشلت المفاوضات بشأن قبرص في كران - مونتانا، في إيجاد حل لمشكلة تقسيم الجزيرة، وجرى تأجيلها دون تحديد موعد لاستئنافها.